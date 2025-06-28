Metaratings: «Сочи» выставил на трансфер пять игроков

«Сочи» выставил на трансфер пять игроков, сообщает Metaratings.ru.

Пр ифнормации источника, в их число вошли защитник Лазар Стойсавлевич, а также полузащитники Кирилл Никитин, Даниил Мартовой, Амир Батырев и Оганес Арутюнян. Также клуб готов рассмотреть предложения по защитникам Олег Кожемякину и Руслану Магалю.

По итогам сезона-2024/25 «Сочи» финишировал на пятом месте в Мелбет-Первой лиге, набрав 57 очков. В стыковых матчах команда победила «Пари НН» (1:2, 3:1) и в следующем сезоне выступит в РПЛ.