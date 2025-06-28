Футбол
28 июня, 17:37

Сычев — об РПЛ: «Насчитал пять клубов, которые ставят задачу занять первое место»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переносе столетия «Зенита».

— Я думаю, что это тема для обсуждения для болельщиков и специалистов. Интересно, что у нас будет конкурентный чемпионат, где много команд ставят задачу забрать первое место. Тем лучше для нас: будет много ярких матчей, соотвественно интересный сюжет. Это к лучшему. Насчитал пять клубов, которые ставят задачу занять первое место. Это сделает наш чемпионат ярче и прекраснее.

Если будет много ярких матчей, дерби, турнирной борьбы на поле. Это только положительно повлияет на чемпионат, — сказал Сычев «СЭ».

О переносе столетия «Зенит» объявил в официальном сообщении клуба об итогах заседания совета директоров. «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион», — говорится в заявлении.

В чемпионате России-2024/25 петербуржцы заняли второе место, уступив первую строчку «Краснодару».

Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
