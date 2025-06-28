Футбол
28 июня, 17:07

Сычев: «Патриотизм проявляется в действии, продиктованном благодарностью за то, что эта земля дала тебе жизнь»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о попадании в базу украинского сайта «Миротворец».

— В свое время мы защищали честь национальной сборной на международной арене. Играли за гимн и флаг. Выполняли свой долг в рамках профессии, как и всякий гражданин любой страны! И теперь мы, любя ее, трудимся на благо страны. Развиваем футбол, поддерживаем детей, совершенствуем их навыки и учим футболу. Параллельно с этим участвуем во многих благотворительных проектах, в том числе помогая сиротам. И в этой деятельности я не вижу никаких пересечений, кроме как с правильными вещами и ценностями, которые и движут нами.

Я буду продолжать этим заниматься, потому что это моя страна! Все дети, которых мы развиваем как футболистов, которым помогаем — наш долг и обязанность. Мы должны давать им возможность расти, развиваться и своим примером показывать, чего можно всего добиться за счет труда, старания, любви родине и любимому делу. Считаю что патриотизм проявляется в действии, продиктованном одной важной вещью — благодарностью за то, что именно эта земля дала тебе жизнь.

Самый наш главный посыл — футбол вне политики. Недавно закончился ПМЭФ, на котором была озвученна отличная спортивная повестка.Там же удалось поучаствовать в футбольном, хоккейном матче и сыграть в падел и провести товарищескую встречу по бадминтону с делегацией из Индонезии.

Помимо этого на форуме я был представлен в качестве амбассадора Российского экспортного центра. С которым мы продвигаем бренд «Сделано в России», представляя за рубежом отечественную продукцию и товары, созданные в нашей стране. Моя задача и роль продвигать и показать через футбол, спортивные фестивали, что в России есть качественные товары, достойные конкурировать и быть успешными на внешнем рынке.

Например, в прошлом году во Владивостоке участвовал в хоккейном гала-матче, который организовал Вячеслав Фетисов и РЭЦ под эгидой бренда «Сделано в России». Это стало отправной точкой. Дальше все будет масштабироваться. Поэтому, занимаемся не только футболом. Развиваемся во многих направлениях, — сказал Сычев «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил, что в аналогичную базу попали бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов.

Дмитрий Сычев
Футбол
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»

Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
