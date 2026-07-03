Агапов: «Мне нравится Уфа — и команда, и город»

Защитник Илья Агапов прокомментировал переход из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе.

«Мне нравится Уфа — и команда, и город. Приняли решение вместе с семьёй остаться здесь, уже даже присмотрел садик для своих детей. Спасибо руководству за доверие, болельщикам за поддержку. И до встречи на «Нефтянике»!» — приводит пресс-служба «Уфы» слова защитника.

В сезоне-2025/26 Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды и провел 10 матчей. «Уфа» в прошлом сезоне заняла 15-е место в таблице Первой лиги.