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Сегодня, 10:50

Агапов: «Мне нравится Уфа — и команда, и город»

Руслан Минаев

Защитник Илья Агапов прокомментировал переход из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе.

«Мне нравится Уфа — и команда, и город. Приняли решение вместе с семьёй остаться здесь, уже даже присмотрел садик для своих детей. Спасибо руководству за доверие, болельщикам за поддержку. И до встречи на «Нефтянике»!» — приводит пресс-служба «Уфы» слова защитника.

В сезоне-2025/26 Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды и провел 10 матчей. «Уфа» в прошлом сезоне заняла 15-е место в таблице Первой лиги.

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Первая лига
ФК Уфа
Илья Агапов
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Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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