Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе

Защитник Илья Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу», сообщается в Telegram-канале армейской команды.

Клубы договорились о полноценном трансфере россиянина. В сезоне-2025/26 Агапов выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды и провел 10 матчей.

На счету Агапова 33 матча, 2 гола и 3 голевые передачи за ЦСКА. Вместе с армейцами 25-летний защитник дважды стал обладателем Кубка России.

«Уфа» в прошлом сезоне заняла 15-е место в таблице Первой лиги.