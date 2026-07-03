Агент Тюкавина: «Костя хочет что-то выиграть. «Зенит» ставит задачу победить, цель «Динамо» — быть в тройке»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» — быть в тройке. Это разные цели. У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если «Динамо» не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.