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Агент Тюкавина: «Костя хочет что-то выиграть. «Зенит» ставит задачу победить, цель «Динамо» — быть в тройке»

Дарик Агаларов
корреспондент

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к футболисту.

«Я чувствую, что в это трансферное окно «Зенит» по-настоящему сильно хочет перехода Тюкавина. Костя, как и любой спортсмен, хочет что-то выиграть. Если «Зенит» ставит задачу победить в чемпионате и Кубке, то цель «Динамо» — быть в тройке. Это разные цели. У Кости действующий контракт, он его выполняет. Есть клуб, который принимает решение. Если «Динамо» не дает добро на переход, значит, так. Все по букве закона. Есть обязательства, которые нужно выполнять», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 6
Гамид Агаларов
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 5
П
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