Источник: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере нападающего Сарвели

«Чемпионат»: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Сарвели

«Сочи» и «Крылья Советов» договорились о трансфере нападающего Владислава Сарвели, сообщает «Чемпионат».

По источникам, сочинский клуб воспользовался правом выкупа 24-летнего игрока. В ближайшее время форвард присоединится к «Сочи» на сборе команды.

В сезоне РПЛ-2021/22 Сарвели сыграл за «Крылья Советов» 29 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Он выступает за самарскую команду с августа 2020 года.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Сочи» по итогам прошедшего сезона занял втрое место в чемпионате России. «Крылья Советов» заняли восьмую позицию.