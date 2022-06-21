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Источник: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере нападающего Сарвели

«Чемпионат»: «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Сарвели
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» и «Крылья Советов» договорились о трансфере нападающего Владислава Сарвели, сообщает «Чемпионат».

По источникам, сочинский клуб воспользовался правом выкупа 24-летнего игрока. В ближайшее время форвард присоединится к «Сочи» на сборе команды.

В сезоне РПЛ-2021/22 Сарвели сыграл за «Крылья Советов» 29 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Он выступает за самарскую команду с августа 2020 года.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Сочи» по итогам прошедшего сезона занял втрое место в чемпионате России. «Крылья Советов» заняли восьмую позицию.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731793-sochi-dogovorilsya-s-krylyami-sovetov-o-transfere-vladislava-sarveli.html
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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