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Лебеденко — о матче с «Химками»: «Расклеились после третьего гола»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подвел итоги матча 4-го тура против «Химок» (1:3).

— Мы начали неудачно, перестроиться смогли только в середине тайма: в процессе исправляли игру, отсюда появились моменты, заработали пенальти, реализовали. Второй тайм начали неплохо. У «Химок» не было хороших моментов и подходов, а у нас были. Мы их не реализовали.

— Ощущение, что свои мячи «Химки» забили, когда инициатива полностью была у черно-белых...

— Да, я соглашусь с вами. Во втором тайме они в первый раз дошли до наших ворот и как раз после этого забили. Мы расклеились после третьего гола, перестали играть, хотя этого делать нельзя!

— Не хватает более опытных игроков?

— Не мне судить. Мое дело играть, а кого нам не хватает... Конечно, мы были бы рады Месси, Роналду... Но у нас чуть бюджет ограничен.

Источник: https://torpedo.ru/news/44300/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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