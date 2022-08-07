Лебеденко — о матче с «Химками»: «Расклеились после третьего гола»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подвел итоги матча 4-го тура против «Химок» (1:3).

— Мы начали неудачно, перестроиться смогли только в середине тайма: в процессе исправляли игру, отсюда появились моменты, заработали пенальти, реализовали. Второй тайм начали неплохо. У «Химок» не было хороших моментов и подходов, а у нас были. Мы их не реализовали.

— Ощущение, что свои мячи «Химки» забили, когда инициатива полностью была у черно-белых...

— Да, я соглашусь с вами. Во втором тайме они в первый раз дошли до наших ворот и как раз после этого забили. Мы расклеились после третьего гола, перестали играть, хотя этого делать нельзя!

— Не хватает более опытных игроков?

— Не мне судить. Мое дело играть, а кого нам не хватает... Конечно, мы были бы рады Месси, Роналду... Но у нас чуть бюджет ограничен.