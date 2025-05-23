Скопинцев: «Принципиально лишить «Краснодар» золота. Не испытываю к ним чрезмерной любви»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ.

В сезоне-2023/24 бело-голубые до последнего тура претендовали на чемпионство, но в решающей игре уступили «Краснодару» (1:0). В этом сезоне команды снова сыграют в заключительном туре. Встреча пройдет в Краснодаре.

— Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?

— Да, конечно, это принципиально для нас.

— Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?

— Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение, — цитируют Скопинцева «Известия».

Перед 30-м туром «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от команды Мурада Мусаева на одно очко и может стать чемпионом, если «быки» потеряют очки с «Динамо». Сине-бело-голубые в заключительном туре на своем поле примут «Ахмат».

Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.