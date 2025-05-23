РУСАДА в апреле проверило на допинг двух игроков «Спартака»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало двух игроков «Спартака», сообщает ТАСС.

Допинг-тесты сдали защитник Никита Чернов и хавбек Данил Пруцев. Игроки красно-белых были протестированы впервые с начала 2025 года.

Кроме того, в апреле проверку на допинг прошли по четыре футболиста «Химок» и «Пари НН», а также два игрока махачкалинского «Динамо».

После 29 туров «Спартак» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые сохраняют шансы опередить ЦСКА (56 очков) и московское «Динамо» по итогам сезона.

В заключительном матче команда Деяна Станковича на своем поле примет «Химки». Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 24 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.