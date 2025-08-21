Источник: «Севилья», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» интересуются Джавадом из махачкалинского «Динамо»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад заинтересовал «Севилью», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон», сообщает TEAMTalk.

Отмечается, что фаворит гонки за 22-летнего иранца — «Севилья». «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» следят за ситуацией.

Контракт Джавада с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. В сезона-2025/26 на его счету 1 мяч и 1 голевая передача в 7 матчах за махачкалинцев. Всего он провел за российский клуб 36 игр — 4 гола и 6 результативных передач.