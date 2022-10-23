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Защитник «Динамо» Кутицкий — о Захаряне: «Буду рад, если он перейдет в европейский клуб и будет развиваться»

Защитник «Динамо» Кутицкий рассказал, как тренируется Захарян
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как тренируется Арсен Захарян.

— Были слухи, что Смолов мог оказаться в Турции. Слышали что-то об этом?

— Не слышал.

— Никак не обсуждали?

— Нет.

— Конкуренция Смолова и Тюкавина?

— Они оба отличные игроки, нападающие. В принципе, все нормально.

— Многим казалось, что Захарян в последних матчах после истории с «Челси» выглядел блекло, но против «Локомотива» забил со штрафного, один гол отменили.

— Арсен всегда отдается на тренировках, нацелен на гол. Ничего удивительного.

— На ваш взгляд повлияла история с «Челси» на него?

— Нет.

— Верите в то, что переход может произойти?

— Буду рад за него, если он перейдет в какой-нибудь европейский клуб и дальше будет развиваться.

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Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
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