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Кавазашвили назвал «Химки» пустым местом перед матчем со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от предстоящего матча 14-го тура РПЛ с «Химками».

«Случай ординарный. Подумаешь, что сейчас «Химки»? К сожалению, в настоящий момент подмосковный клуб — пустое место. Пускай обижаются на меня. Они проигрывают и горят все время. Местные руководители очень задумчиво поправляют галстук или снимают шляпу. Они думают: «Почему такое несчастье?». Руководство клуба пригласило в третий раз по их словам провинившегося тренера, потом заявили, что стороны договорились сотрудничать несколько туров. Я впервые такое слышу! Неудачная серия «Химок» — это заслуга руководителей. «Спартак» воспользуется случаем и достанет свой козырь — атакующий и агрессивный футбол. Красно-белые естественно выиграют», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-himki-seychas-pustoe-mesto-spartak-ih-pobedit

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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П
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