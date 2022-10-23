Кавазашвили назвал «Химки» пустым местом перед матчем со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от предстоящего матча 14-го тура РПЛ с «Химками».

«Случай ординарный. Подумаешь, что сейчас «Химки»? К сожалению, в настоящий момент подмосковный клуб — пустое место. Пускай обижаются на меня. Они проигрывают и горят все время. Местные руководители очень задумчиво поправляют галстук или снимают шляпу. Они думают: «Почему такое несчастье?». Руководство клуба пригласило в третий раз по их словам провинившегося тренера, потом заявили, что стороны договорились сотрудничать несколько туров. Я впервые такое слышу! Неудачная серия «Химок» — это заслуга руководителей. «Спартак» воспользуется случаем и достанет свой козырь — атакующий и агрессивный футбол. Красно-белые естественно выиграют», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).