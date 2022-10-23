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Защитник «Динамо» Кутицкий — о дне рождения Яшина: «В честь такого праздника решили выиграть»

Защитник «Динамо» Кутицкий поделился мыслями о шансах команды на медали
Микеле Антонов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о шансах команды на медали РПЛ.

— Три победы с учетом Кубка России. За счет чего команда показывает такие результаты?

— Ничего не поменялось. Более настроены на каждый матч. Решили порадовать болельщиков. С каждой игрой прибавляем. Вот три победы.

— Новая форма в честь Льва Яшина.

— Отличная форма, в честь такого праздника решили тоже выиграть.

— Шансы на медали?

— Насколько я знаю, там отрыв три очка до третьего места. На следующий матч с «Химками» мы должны выходить с таким же настроем и побеждать.

— А в команде как воспринимают этот подъем?

— Отлично, эмоционально все нормально.

— Слухи об отставке Йокановича развеялись?

— Их и не было, мне кажется.

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
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