Защитник «Динамо» Кутицкий поделился мыслями о шансах команды на медали

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о шансах команды на медали РПЛ.

— Три победы с учетом Кубка России. За счет чего команда показывает такие результаты?

— Ничего не поменялось. Более настроены на каждый матч. Решили порадовать болельщиков. С каждой игрой прибавляем. Вот три победы.

— Новая форма в честь Льва Яшина.

— Отличная форма, в честь такого праздника решили тоже выиграть.

— Шансы на медали?

— Насколько я знаю, там отрыв три очка до третьего места. На следующий матч с «Химками» мы должны выходить с таким же настроем и побеждать.

— А в команде как воспринимают этот подъем?

— Отлично, эмоционально все нормально.

— Слухи об отставке Йокановича развеялись?

— Их и не было, мне кажется.

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.