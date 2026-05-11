Защитник ЦСКА Жоао Виктор считает, что у Игдисамова впереди блестящая карьера

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос «СЭ» о работе с тренером Дмитрием Игдисамовым.

— Можно ли сравнить Игдисамова с каким-либо европейским тренером?

— Думаю, он еще очень молодой тренер, у него блестящая карьера впереди, и я считаю, что его пока нельзя сравнивать ни с одним другим тренером, — сказал Виктор «СЭ».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом Фабио Челестини, который возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА был назначен Дмитрий Игдисамов.

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В двух оставшихся матчах сезона армейцы сыграют с «Пари НН» (11 мая) и «Локомотивом» (17 мая).

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