Руденко — о Батракове: «Он самый талантливый футболист из тех, с кем я играл? Вообще топовый»

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Леха — классный игрок, красавчик вообще. Не знаю, что будет дальше, уйдет ли он из клуба. Но желаю ему только самого наилучшего. Самый талантливый ли он футболист из тех, с кем я играл? Вообще топовый», — сказал Руденко «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. На счету Руденко 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 37 играх.

Железнодорожники набрали 53 очка за 29 туров и занимают третье место в таблице чемпионата России.

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