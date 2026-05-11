«Акрон» — «Ростов»: Щетинин забил со штрафного и открыл счет

«Ростов» вышел вперед в матче 29-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 21-й минуте со штрафного отличился Кирилл Щетинин. Для 24-летнего футболиста это второй гол в РПЛ сезона-2025/26.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.