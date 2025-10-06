Экс-министр спорта Колобков поддержал назначение Ивлева на пост председателя правления «Динамо»

Бывший Министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Александра Ивлева на пост председателя совета директоров «Динамо».

— Хочу сказать, что Александр долгое время возглавлял компанию Ernst and Young в России. После этого его избрали главой наблюдательного совета РУСАДА. Он проработал года 4. За это время многих проблем, которые могли быть у РУСАДА... ему удалось эти вопросы снять. Кроме этого он настоящий болельщик «Динамо», всегда был вовлечен в работу клуба. А его компания Ernst and Young консультировала большое количество спортивных проектов. Он очень большой профессионал.

Я с ним постоянно общаюсь. На прошлой неделе последний раз. Хочу сказать, что это очень хорошее приобретение для «Динамо». Он очень аккуратный и технологичный. Хороший политик. На такой позиции нужно быть политиком. Плюс разбирается в спорте. У него есть все слагаемые для успешной работы! От всей души желаю Александру успеха», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» объявит нового председателя совета директоров Ивлева в понедельник.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го.