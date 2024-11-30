Защитник ЦСКА Лукин признался, что испытывает смешанные эмоции от матча с «Рубином»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своих эмоциях от матча с «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 2:2. Лукин оформил дубль в этом матче.

«Смешанные эмоции от матча с «Рубином». С одной стороны, очень рад забить первые голы за свой родной клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, обидно, что мы не выиграли этот матч, хотя играли достаточно неплохо», — сказал защитник.

ЦСКА набрал 28 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)