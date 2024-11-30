Дивеев считает, что ЦСКА мог выиграть у «Рубина»: «Недожали»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в 17-м туре РПЛ.

— По первому тайму интересная была игра. Во втором тайме выходили с настроем, что должны улучшать свои позиции. Но был стандарт, на котором недоработали. А так, могли выигрывать, но недожали.

— Как положение ЦСКА в таблице?

— Мы этого не хотели, хотим быть как можно выше. Будем смотреть после 30-го тура. Удовлетворит только первое место.

— Как сказалось отсутствие Роши?

— Все ждем Рошу, но Лукин забил два, как видите.

— Как вам количество игр с «Рубином» в последнее время?

— Как будто играем в хоккей, когда плей-офф там идет.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.

(Александр Абустин)