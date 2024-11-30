«Ростов» — «Пари НН»: Осипенко вывел хозяев вперед

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«Ростов» вышел вперед в матче с «Пари НН» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 32-й минуте забил Максим Осипенко.