Круговой о столкновении с Максименко в дерби: «Считаю, что касание было и это пенальти»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал «СЭ» эпизод со столкновением с голкипером «Спартака» Александром Максименко в штрафной соперника в матче 16-го тура РПЛ против красно-белых (0:1).

В среду, 26 ноября, стало известно, что ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» за фол на Круговом на 5-й минуте матча.

— Касание с Максименко точно было. Я ничего не рисовал и был первым на мяче. Видимо, арбитры посчитали, что если у меня мяч уходил за бровку, то бессмысленно что-то ставить. Но я считаю, что касание было и это пенальти.

— Эксперты утверждают, что у тебя было законченное действие. Это формулировка удивляет?

— Да, удивила данная формулировка, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после 16-го тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 28 очками.