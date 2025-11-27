На стадионе «Спартака» завершилась церемония прощания с Никитой Симоняном

На стадионе «Лукойл Арена» завершилась церемония прощания с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном.

Его проводили в последний путь с домашнего стадиона «Спартака», под аплодисменты и песню Фрэнка Синатры «My way». Выбор песни был последней волей Симоняна.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов) и стал вместе с красно-белыми четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».