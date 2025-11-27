Рахимов о Симоняне: «Уход такого человека — это всегда боль. Хорошо знал его, он давал много дельных советов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился «СЭ» воспоминаниями об олимпийском чемпионе 1956 года и лучшем бомбардире московского «Спартака» Никите Симоняне.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

«Хорошо знал его. Когда виделись с ним — общались. Все знают, чего он добился в этой жизни. Понимаем, что смерть ждет всех нас. Но в любом случае, уход такого человека — это всегда больно. Лично для меня он был наставником и спартаковцем. При встречах давал много правильных, дельных советов, делился опытом. Когда человек уходит, то ты вспоминаешь все эти моменты», — сказал Рахимов «СЭ».

Никита Симонян — лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов), в составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».