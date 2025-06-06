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6 июня 2025, 17:15

Новичок «Балтики» Чивич: «Маркиньос — мой младший брат!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с полузащитником «Спартака» Маркиньосом.

— Сейчас Станкович возглавляет «Спартак», а в его команде выступает твой бывший одноклубник Маркиньос. Они не звали тебя в Москву?

— Я же заранее договорился с моим нынешним клубом, так что на эту тему мы не общались. Маркиньос — мой младший брат! Мой бразильский брат! Он много раз приглашал нас (бывших партнеров по «Ференцварошу». — Прим. Д.Б.) посетить Москву. Это происходит каждый раз, когда мы созваниваемся. Вообще, Маркиньос — невероятный футболист. Он провел отличный сезон в «Спартаке» и заслуженно стал лучшим игроком клуба в этом году.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.

Элдар Чивич.«Черчесов — строгий, но справедливый. А Маркиньос — мой бразильский брат!» Интервью новичка «Балтики» Чивича
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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
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РПЛ
ФК Балтика
Элдар Чивич
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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