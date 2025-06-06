Новичок «Балтики» Чивич: «Маркиньос — мой младший брат!»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с полузащитником «Спартака» Маркиньосом.

— Сейчас Станкович возглавляет «Спартак», а в его команде выступает твой бывший одноклубник Маркиньос. Они не звали тебя в Москву?

— Я же заранее договорился с моим нынешним клубом, так что на эту тему мы не общались. Маркиньос — мой младший брат! Мой бразильский брат! Он много раз приглашал нас (бывших партнеров по «Ференцварошу». — Прим. Д.Б.) посетить Москву. Это происходит каждый раз, когда мы созваниваемся. Вообще, Маркиньос — невероятный футболист. Он провел отличный сезон в «Спартаке» и заслуженно стал лучшим игроком клуба в этом году.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.