Новичок «Балтики» Чивич — о Станковиче: «Отличный специалист с сильным характером»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем главном тренере «Ференцвароша», ныне работающем в «Спартаке» Деяне Станковиче.

— Какое мнение у тебя о Деяне Станковиче? Ты ведь и с ним поработал у «Фради».

— Что тут скажешь? Деян — настоящая легенда Сербии и миланского «Интера».

— А каков он как тренер?

— Деян очень хорош. Он проделал большую работу в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше». Это отличный специалист с сильным характером.

«Спартак» 25 мая объявил о продлении контракта с 46-летним сербским специалистом до лета 2027 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2025/26.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые с 57 очками финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Также «Спартак» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову» (1:2).