Защитник «Ахмата» Гандри: «Москва чище и больше Парижа!»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри в разговоре с «СЭ» сравнил столицы России и Франции.

«Москва похожа на Париж, но есть и различия. Москва больше и намного чище!» — сказал Гандри «СЭ».

Надер Гандри перешел в «Ахмат» в феврале 2024. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 22 матча, в которых отличился 3 голами.