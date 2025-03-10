Каманцев инициировал проверку судей на полиграфе. Несколько арбитров могут закончить карьеру. Инсайд рейтинга «СЭ»

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

По информации «СЭ», в 2024 году многие российские судьи прошли проверку на полиграфе, инициатором которой стал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев. По итогам проверки к ряду арбитров возникли вопросы, и в 2025 году некоторые из них могут быть пожизненно отстранены от работы.

Помимо этого, Каманцев консультировал Вячеслава Федорищева по вопросам взаимодействия клубов с арбитрами, после чего губернатор Самарской области заявил о коррупции в этой сфере.