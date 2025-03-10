Шикунов: «Дзюба входит в мой список великих российских нападающих»

Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Поздравляем Артема с его достижением, молодец. Смог бы Кержаков сейчас побить рекорд Дзюбы? Сейчас об этом тяжело уже говорить, он не играет давно, лет пять. А Дзюба тянет, молодец. Входит ли Дзюба в мой список великих российских нападающих? Конечно! Мячей столько забил, как он может не входить? Он забил больше, чем наши великие нападающие. Поэтому это уже достижение, обсуждать даже нечего. Есть факты. Артем — молодец», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Форвард «Акрона» забил свой 234-й мяч в карьере в РПЛ и установил новый рекорд национального первенства по голам. Дзюба отличился в матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Акрон». На 8-й минуте он поразил ворота соперника после углового.

Предыдущим рекордсменом чемпионатов России был экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков, на его счету 233 мяча за карьеру.