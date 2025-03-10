Шикунов: «Дзюба входит в мой список великих российских нападающих»
Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Поздравляем Артема с его достижением, молодец. Смог бы Кержаков сейчас побить рекорд Дзюбы? Сейчас об этом тяжело уже говорить, он не играет давно, лет пять. А Дзюба тянет, молодец. Входит ли Дзюба в мой список великих российских нападающих? Конечно! Мячей столько забил, как он может не входить? Он забил больше, чем наши великие нападающие. Поэтому это уже достижение, обсуждать даже нечего. Есть факты. Артем — молодец», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».
Форвард «Акрона» забил свой 234-й мяч в карьере в РПЛ и установил новый рекорд национального первенства по голам. Дзюба отличился в матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Акрон». На 8-й минуте он поразил ворота соперника после углового.
Предыдущим рекордсменом чемпионатов России был экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков, на его счету 233 мяча за карьеру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1