Зарема Салихова рассказала об отсутствии спортивной стратегии развития «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в заявлении «СЭ». рассказала причину выхода из совета директоров клуба. Она подчеркнула, что не видит внятную стратегию развития клуба.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор (Дмитрий Попов — прим. «СЭ») клуба ровно как и бывший генеральный (Шамиль Газизов — прим. «СЭ») так и не предоставили спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала этой стратегии и ответы на поставленные вопросы, как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях».

Ранее , 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» также объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Максим Алланазаров)

«Стать чемпионом — это не стратегия, это лозунг». Вторая часть заявления Заремы Салиховой