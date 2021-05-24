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Полузащитник «Урала» Гаджимурадов признан болельщиками лучшим игроков мая

12:02

Пресс-служба «Урала» назвала имя лучшего игрока команды в мае по версии болельщиков. Им стал полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

В мае футболист провел 3 матча, отметившись 1 голом.

Второе место занял голкипер Ярослав Годзюр, третьим стал защитник Арсен Адамов. В сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ «Урал» занял 12-е место, набрав 34 балла.

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