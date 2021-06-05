Зарема Салихова ответила Газизову и Маньякову

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна опубликовала новый пост в своем Telegram.

— Плюс ко всему Шамиль требовал сделать совместное фото с Михаилом и Маньяковым в стиле «Мы братаны», которые широко распространены в ФК «Уфа». Я была против. У «Спартака» иная стилистика во всем. Мы-братаны!"Мы" - местоимение, «братаны» — составное именное сказуемого. Заранее извиняюсь , если задела чувства синтаксически и лексически, а также орфографически особо грамотных, — написала Зарема в Telegram.

Ранее она заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пользовался своим положением во время работы в клубе. 5 июня, Салихова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что Газизов вместе с агентом Александром Маньяковым терроризировали футболиста и хотели отправить игрока в аренду в «Уфу».

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

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