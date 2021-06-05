Зарема Салихова обвинила Газизова в агентских играх в период работы в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пользовался своим положением во время работы в клубе.

«Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила Игнатова как игрока основы. У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака» ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!». На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу», — написала Салихова у себя в Telegram-канале.

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В сезоне-2020/21 21-летний Игнатов принял участие в трех матчах основной команды «Спартака» и не отличился результативными действиями. На его счету 11 голов и 5 результативных передач в 30 играх за «Спартак-2».

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

Газизов отреагировал на слова Салиховой о влиянии экс-гендиректора «Спартака» на Игнатова