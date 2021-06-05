Слуцкий отреагировал на похвалу Заремы: «Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе»
19:42
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «РБ Спорт» отреагировал на высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Зарема назвала Слуцкого лучшим российским тренером, а также отметила, что ей было интересно наблюдать за казанским клубом в минувшем сезоне.
— Что происходит по Хвиче?
— В клубе вопросы задавайте. Я не веду переговоры.
— Как вам комплименты Заремы, которая сказала, что вы лучший тренер?
— Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно. Если бы ее больше слушали, глядишь, результаты были бы лучше.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/slutskij-o-zareme-salihovoj-vidno-chto-zhenshhina-otlichno-razbiraetsya-v-futbole/
Читайте также
47
Зачет
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю