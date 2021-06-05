Слуцкий отреагировал на похвалу Заремы: «Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «РБ Спорт» отреагировал на высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Зарема назвала Слуцкого лучшим российским тренером, а также отметила, что ей было интересно наблюдать за казанским клубом в минувшем сезоне.

— Что происходит по Хвиче?

— В клубе вопросы задавайте. Я не веду переговоры.

— Как вам комплименты Заремы, которая сказала, что вы лучший тренер?

— Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно. Если бы ее больше слушали, глядишь, результаты были бы лучше.