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Слуцкий отреагировал на похвалу Заремы: «Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе»

19:42
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «РБ Спорт» отреагировал на высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Зарема назвала Слуцкого лучшим российским тренером, а также отметила, что ей было интересно наблюдать за казанским клубом в минувшем сезоне.

— Что происходит по Хвиче?

— В клубе вопросы задавайте. Я не веду переговоры.

— Как вам комплименты Заремы, которая сказала, что вы лучший тренер?

— Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе. Мне приятно. Если бы ее больше слушали, глядишь, результаты были бы лучше.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/slutskij-o-zareme-salihovoj-vidno-chto-zhenshhina-otlichno-razbiraetsya-v-futbole/

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы