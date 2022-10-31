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Сегодня, 16:33

Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

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Зарема Салихова.
Фото «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на заявление экс-игрока московской команды Александра Мостового, который связал последние удачные результаты команды с тем, что Федун покинул клуб вместе с супругой.

«Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из «ПСЖ» (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой?

Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет.

Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», — заявила Салихова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
16
28
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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