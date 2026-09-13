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Спартак обыграл Ростов в 8-м туре РПЛ: пресс-конференция тренеров, Карседо и Альба после матча 13 сентября 2026

«Очень рад за Массалыгу! Знал, насколько он мотивирован». Карседо и Альба — после победы «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Ростова».
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Ростов

«Спартак» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ — 3:0. Счет на 26-й минуте открыл Жедсон Фернандеш. Второй гол в ворота гостей с пенальти забил Пабло Солари. На 89-й минуте отличился Никита Массалыга.

После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Джонатан Альба ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Барко хотел быть с командой. Работаем, чтобы он поскорее вернулся»

— В стартовый состав команды не попали Даниил Пруцев и Кристофер Ву. С чем это связано? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».

С конкуренцией в команде. Ву с самого начала сезона проводит полные матчи. Я говорил Пруцеву, что доволен его игрой и работой, но состав зависит от структуры, организации, соперника...

— Как себя чувствует Барко?

— Конечно, он еще полностью не восстановился, у него не было возможности полноценно с нами тренироваться, но сегодня он очень хотел быть с командой - и в отеле, и здесь, на стадионе.

Конечно, мы постараемся, чтобы он восстановился как можно скорее.

— Почему Мирлинд Даку и Манфред Угальде не играют вместе с первых минут?

— Это хорошая связка, но все зависело от структуры игры и от соперника. Опция с двумя форвардами будет доступна в других играх.

— Жедсон Фернандеш сыграл на четырех позициях в последних матчах. Это тоже зависит от соперника?

— Нам очень повезло иметь такого универсального футболиста. Сегодня использовали его сначала в роли «десятки», потом он опустился ниже и стал «восьмеркой».

Жедсон может играть и справа в защите, там он выдавал лучшие матчи в сезоне.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 13&nbsp;сентября.Рецепт победы «Спартака»: Карседо вернул Жедсона в полузащиту и выиграл

— Как оцените работу клуба в летнее трансферное окно? Вы довольны составом?

— Все отделы клуба провели большую работу. Доволен той командой, которая есть в данный момент. Сейчас наш приоритет — восстановить игроков, которые недоступны. У нас большая сильная команда, готовая биться во всех турнирах. Потребуется время, чтобы наладить все процессы. Мы над этим сейчас работаем.

— Массалыга забил первый гол в РПЛ. Он смог доказать сегодня, что достоин играть в основном составе?

— Мы хотим давать всем молодым ребятам игровое время. Не только Массалыге, но и Сорокину, и Полеху, потому что они этого заслуживают своей работой, своей самоотдачей на тренировках.

Но конкуренция в команде достаточно высокая, и все, что они заслуживают, мы, естественно, им дать не можем. Сегодня такой шанс появился у Никиты Массалыги.

Когда Никита выходил на поле, я знал, насколько он мотивирован, и, к счастью, он забил этот гол. Очень рад за него! Это первый для него гол, который поможет ему обрести уверенность в дальнейшем.

Альба: «Мы не успевали за быстрыми игроками «Спартака»

— Команда потерпела разгромное поражение. Что можете сказать об игре?

— Начали хорошо, хоть и проигрывали 0:1 к перерыву, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Ростова». - Потом мы начали допускать ошибки, не успевали за быстрыми игроками «Спартака». Соперник прессинговал. Но у нас тоже были моменты.

— На ваш взгляд, пенальти назначили верно?

— Семенчук хотел выбить мяч, судья сказал, что это пенальти. В наших моментах нам не повезло — шансы были, но не хватило хороших ударов. Мы боролись.

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Еще один судейский момент — удаление Кучаева.

— Не видел эпизод. Если судья сказал, что удаление, значит, оно было. Константин — наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его.

Ждем его возвращения. Он все равно продолжит тренироваться и работать на благо команды.

— Как прокомментируете игру вашего молодого голкипера Петрова? Он заслужил быть основным?

— Петров сегодня не виноват в голах. Он и в прошлых играх хорошо выступал. В команде есть конкуренция, посмотрим, кто выйдет в старте дальше.

— Команда идет рядом с зоной стыков. Мог ли «Ростов» быть выше?

— Всегда хочется быть выше. Надо проанализировать, почему так получилось.

— Как оцените подписание Хлусевича?

— Даниил будет с нами тренироваться на неделе. Мы можем использовать его на разных флангах обороны. Посмотрим, в какой форме он находится.

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Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Джонатан Альба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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