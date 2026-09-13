«Очень рад за Массалыгу! Знал, насколько он мотивирован». Карседо и Альба — после победы «Спартака»

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Ростова».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

«Спартак» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ — 3:0. Счет на 26-й минуте открыл Жедсон Фернандеш. Второй гол в ворота гостей с пенальти забил Пабло Солари. На 89-й минуте отличился Никита Массалыга.

После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Джонатан Альба ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Барко хотел быть с командой. Работаем, чтобы он поскорее вернулся»

— В стартовый состав команды не попали Даниил Пруцев и Кристофер Ву. С чем это связано? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».

— С конкуренцией в команде. Ву с самого начала сезона проводит полные матчи. Я говорил Пруцеву, что доволен его игрой и работой, но состав зависит от структуры, организации, соперника...

— Как себя чувствует Барко?

— Конечно, он еще полностью не восстановился, у него не было возможности полноценно с нами тренироваться, но сегодня он очень хотел быть с командой - и в отеле, и здесь, на стадионе.

Конечно, мы постараемся, чтобы он восстановился как можно скорее.

— Почему Мирлинд Даку и Манфред Угальде не играют вместе с первых минут?

— Это хорошая связка, но все зависело от структуры игры и от соперника. Опция с двумя форвардами будет доступна в других играх.

— Жедсон Фернандеш сыграл на четырех позициях в последних матчах. Это тоже зависит от соперника?

— Нам очень повезло иметь такого универсального футболиста. Сегодня использовали его сначала в роли «десятки», потом он опустился ниже и стал «восьмеркой».

Жедсон может играть и справа в защите, там он выдавал лучшие матчи в сезоне.

— Как оцените работу клуба в летнее трансферное окно? Вы довольны составом?

— Все отделы клуба провели большую работу. Доволен той командой, которая есть в данный момент. Сейчас наш приоритет — восстановить игроков, которые недоступны. У нас большая сильная команда, готовая биться во всех турнирах. Потребуется время, чтобы наладить все процессы. Мы над этим сейчас работаем.

— Массалыга забил первый гол в РПЛ. Он смог доказать сегодня, что достоин играть в основном составе?

— Мы хотим давать всем молодым ребятам игровое время. Не только Массалыге, но и Сорокину, и Полеху, потому что они этого заслуживают своей работой, своей самоотдачей на тренировках.

Но конкуренция в команде достаточно высокая, и все, что они заслуживают, мы, естественно, им дать не можем. Сегодня такой шанс появился у Никиты Массалыги.

Когда Никита выходил на поле, я знал, насколько он мотивирован, и, к счастью, он забил этот гол. Очень рад за него! Это первый для него гол, который поможет ему обрести уверенность в дальнейшем.

Альба: «Мы не успевали за быстрыми игроками «Спартака»

— Команда потерпела разгромное поражение. Что можете сказать об игре?

— Начали хорошо, хоть и проигрывали 0:1 к перерыву, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Ростова». - Потом мы начали допускать ошибки, не успевали за быстрыми игроками «Спартака». Соперник прессинговал. Но у нас тоже были моменты.

— На ваш взгляд, пенальти назначили верно?

— Семенчук хотел выбить мяч, судья сказал, что это пенальти. В наших моментах нам не повезло — шансы были, но не хватило хороших ударов. Мы боролись.

— Еще один судейский момент — удаление Кучаева.

— Не видел эпизод. Если судья сказал, что удаление, значит, оно было. Константин — наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его.

Ждем его возвращения. Он все равно продолжит тренироваться и работать на благо команды.

— Как прокомментируете игру вашего молодого голкипера Петрова? Он заслужил быть основным?

— Петров сегодня не виноват в голах. Он и в прошлых играх хорошо выступал. В команде есть конкуренция, посмотрим, кто выйдет в старте дальше.

— Команда идет рядом с зоной стыков. Мог ли «Ростов» быть выше?

— Всегда хочется быть выше. Надо проанализировать, почему так получилось.

— Как оцените подписание Хлусевича?

— Даниил будет с нами тренироваться на неделе. Мы можем использовать его на разных флангах обороны. Посмотрим, в какой форме он находится.