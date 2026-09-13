«Очень рад за Массалыгу! Знал, насколько он мотивирован». Карседо и Альба — после победы «Спартака»
«Спартак» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ — 3:0. Счет на 26-й минуте открыл Жедсон Фернандеш. Второй гол в ворота гостей с пенальти забил Пабло Солари. На 89-й минуте отличился Никита Массалыга.
После финального свистка Хуан Карлос Карседо и Джонатан Альба ответили на вопросы журналистов.
Карседо: «Барко хотел быть с командой. Работаем, чтобы он поскорее вернулся»
— В стартовый состав команды не попали Даниил Пруцев и Кристофер Ву. С чем это связано? — первый вопрос главному тренеру «Спартака».
— С конкуренцией в команде. Ву с самого начала сезона проводит полные матчи. Я говорил Пруцеву, что доволен его игрой и работой, но состав зависит от структуры, организации, соперника...
— Как себя чувствует Барко?
— Конечно, он еще полностью не восстановился, у него не было возможности полноценно с нами тренироваться, но сегодня он очень хотел быть с командой - и в отеле, и здесь, на стадионе.
Конечно, мы постараемся, чтобы он восстановился как можно скорее.
— Почему Мирлинд Даку и Манфред Угальде не играют вместе с первых минут?
— Это хорошая связка, но все зависело от структуры игры и от соперника. Опция с двумя форвардами будет доступна в других играх.
— Жедсон Фернандеш сыграл на четырех позициях в последних матчах. Это тоже зависит от соперника?
— Нам очень повезло иметь такого универсального футболиста. Сегодня использовали его сначала в роли «десятки», потом он опустился ниже и стал «восьмеркой».
Жедсон может играть и справа в защите, там он выдавал лучшие матчи в сезоне.
— Как оцените работу клуба в летнее трансферное окно? Вы довольны составом?
— Все отделы клуба провели большую работу. Доволен той командой, которая есть в данный момент. Сейчас наш приоритет — восстановить игроков, которые недоступны. У нас большая сильная команда, готовая биться во всех турнирах. Потребуется время, чтобы наладить все процессы. Мы над этим сейчас работаем.
— Массалыга забил первый гол в РПЛ. Он смог доказать сегодня, что достоин играть в основном составе?
— Мы хотим давать всем молодым ребятам игровое время. Не только Массалыге, но и Сорокину, и Полеху, потому что они этого заслуживают своей работой, своей самоотдачей на тренировках.
Но конкуренция в команде достаточно высокая, и все, что они заслуживают, мы, естественно, им дать не можем. Сегодня такой шанс появился у Никиты Массалыги.
Когда Никита выходил на поле, я знал, насколько он мотивирован, и, к счастью, он забил этот гол. Очень рад за него! Это первый для него гол, который поможет ему обрести уверенность в дальнейшем.
Альба: «Мы не успевали за быстрыми игроками «Спартака»
— Команда потерпела разгромное поражение. Что можете сказать об игре?
— Начали хорошо, хоть и проигрывали 0:1 к перерыву, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Ростова». - Потом мы начали допускать ошибки, не успевали за быстрыми игроками «Спартака». Соперник прессинговал. Но у нас тоже были моменты.
— На ваш взгляд, пенальти назначили верно?
— Семенчук хотел выбить мяч, судья сказал, что это пенальти. В наших моментах нам не повезло — шансы были, но не хватило хороших ударов. Мы боролись.
— Еще один судейский момент — удаление Кучаева.
— Не видел эпизод. Если судья сказал, что удаление, значит, оно было. Константин — наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его.
Ждем его возвращения. Он все равно продолжит тренироваться и работать на благо команды.
— Как прокомментируете игру вашего молодого голкипера Петрова? Он заслужил быть основным?
— Петров сегодня не виноват в голах. Он и в прошлых играх хорошо выступал. В команде есть конкуренция, посмотрим, кто выйдет в старте дальше.
— Команда идет рядом с зоной стыков. Мог ли «Ростов» быть выше?
— Всегда хочется быть выше. Надо проанализировать, почему так получилось.
— Как оцените подписание Хлусевича?
— Даниил будет с нами тренироваться на неделе. Мы можем использовать его на разных флангах обороны. Посмотрим, в какой форме он находится.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0