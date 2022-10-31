Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:17

Защитник «Химок» Никитин: «В одной команде был ритуал — перед игрой мы писали свои страхи на бумаге и сжигали»

Защитник «Химок» Никитин вспомнил как его бывший клуб применял ритуалы ради возвращения победной серии
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал о необычных методах, которые применяют клубы ради возвращения на победную серию.

— Большой ажиотаж вызвала новость о появлении священнослужителя на стадионе перед игрой с «Динамо». Были ли вы при этом?

— Это давно уже было — еще перед «Факелом». Если вы думаете, что подобное только в «Химках» происходит, то глубоко ошибаетесь! Во всех командах, где я играл, такое рано или поздно происходило!

— В «Уфе», «Амкаре», «Енисее» тоже было?

— Я вам больше скажу: и не такие ритуалы бывают! В одной команде, в которой я играл, был ритуал, когда перед игрой мы писали на листочке свои страхи, и сжигали. Просто это не вылилось в прессу, — цитируют игрока «Известия».

В этом сезоне «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 9 очками. В следующем матче подмосковный клуб дома примет «Оренбург» 4 ноября.

Источник: https://iz.ru/1418762/aleksei-fomin/v-odnoi-komande-byl-ritual-pisali-na-bumage-svoi-strakhi-i-szhigali
Алексей Никитин
РПЛ
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

Петрушин считает, что увольнение Гогниева из «Химок» будет смешным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости