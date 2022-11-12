Зобнин — о победе «Спартака»: «Мы серьезно готовились к дерби и разбирали соперника»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

— Довольны ли сегодняшним результатом и местом в таблице?

— Результатом довольны. Могли забивать больше, были моменты. Пропустил гол, потом была нервная концовка. Но то, что мы на втором месте — это хорошо. Будем двигаться дальше.

— Ожидали, что «Локомотив» будет таким не собранным в первом тайме?

— Не знаю. Не ожидали. Но мы серьезно готовились к дерби и разбирали соперника.

Красно-белые, набрав 36 очков, занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники расположились на 14-й позиции, имея в активе 13 очков.