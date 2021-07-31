Зарема Салихова — о трансферах «Локомотива»: «А слабо Цорну продать два раза Зе Луиша?»
Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новости о том, что «Локомотив» намерен расстаться с рядом опытных и высокооплачиваемых игроков.
«А слабо Томасу Цорну продать два раза Зе Луиша? Бедный Зе, это карма», — написала Зарема в Telegram-канале.
Напомним, что Томас Цорн, будучи генеральным директором «Спартака», инициировал трансфер Зе Луиша в «Порту». Через какое-то время футболист вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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