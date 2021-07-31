Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новости о том, что «Локомотив» намерен расстаться с рядом опытных и высокооплачиваемых игроков.

«А слабо Томасу Цорну продать два раза Зе Луиша? Бедный Зе, это карма», — написала Зарема в Telegram-канале.

Напомним, что Томас Цорн, будучи генеральным директором «Спартака», инициировал трансфер Зе Луиша в «Порту». Через какое-то время футболист вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».