«Локомотив» при Николиче в пятый раз подряд победил ЦСКА
В матче 2-го тура чемпионата России-2021/22 «Локомотив» обыграл в гостях ЦСКА. Эта победа стала для железнодорожников 28-й в высшем дивизионе.
Для сравнения «Спартаку» и «Динамо» красно-синие уступили по 22 раза, «Зениту» — 19, а неудобному в последние годы «Ростову» — 15. При этом из 10 последних встреч в премьер-лиге красно-зеленые выиграли шесть (в том числе четыре подряд).
Сербский тренер «Локо» Марко Николич обновил уникальное достижение в противостоянии с армейцами — красно-зеленые под его руководством были сильнее во всех пяти официальных матчах (мячи 10-2). Более того за пять последних месяцев Николич одолел троих тренеров ЦСКА — Виктора Гончаренко и Алексея Березуцкого в чемпионате, а Ивицу Олича в полуфинале Кубка страны.
Последние 10 матчей ЦСКА и «Локомотива» в чемпионатах России:
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер ЦСКА
|
Тренер «Локомотива»
|
Счет
|
Голы
|
26.04.2017
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
4:0
|
Дзагоев, Витинью, Головин, Натхо
|
21.07.2017
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
1:3
|
Витинью — Фарфар, Ари, Тарасов
|
05.11.2017
|
РЖД Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
2:2
|
Витинью, Натхо — Ант.Миранчук, Фернандещ
|
07.10.2018
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
0:1
|
Хеведес
|
20.04.2019
|
РЖД Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
1:1
|
Чалов — Хеведес
|
28.07.2019
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Юрий Семин
|
1:0
|
Чалов
|
16.07.2020
|
РЖД Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Марко Николич
|
1:2
|
Влашич — Ал.Миранчук-2
|
27.09.2020
|
ВЭБ Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Марко Николич
|
0:1
|
Смолов
|
27.02.2021
|
РЖД Арена
|
Виктор Гончаренко
|
Марко Николич
|
0:2
|
Лисакович, Крыховяк
|
31.07.2021
|
ВЭБ Арена
|
Алексей Березуцкий
|
Марко Николич
|
1:2
|
Бистрович — Смолов, Жемалетдинов
Заодно команда Николича повторила рекорд «Динамо» — 1996, которому тоже удалось стартовать с двух волевых побед. Бело-голубые под руководством Адамаса Голодца 25 лет назад справились в выездных встречах с «Ростсельмашем» и «Жемчужиной», красно-зеленые тоже в гостях победили «Арсенал» и ЦСКА.
Команда, начинавшие чемпионат России с двух волевых побед:
|
Сезон
|
Команда
|
Тренер
|
Матчи
|
Голы
|
1996
|
Динамо
|
Адамас Голодец
|
Ростсельмаш (г) — 2:1
|
Кобелев, 79'. Некрасов, 88' - Маслов, 74'
|
|
|
|
Жемчужина (г) — 3:1
|
Черышев, 19'. Терехин, 69', 78' - Богатырев, 2?
|
2021/22
|
Локомотив
|
Марко Николич
|
Арсенал (г) — 3:1
|
Жемалетдинов, 80', 86'. Смолов, 89' - Ткачев, 22'
|
|
|
|
ЦСКА (г) — 2:1
|
Смолов, 22'. Жемалетдинов, 60' - Быстрович, 19'
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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