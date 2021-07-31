«Локомотив» при Николиче в пятый раз подряд победил ЦСКА

В матче 2-го тура чемпионата России-2021/22 «Локомотив» обыграл в гостях ЦСКА. Эта победа стала для железнодорожников 28-й в высшем дивизионе.

Для сравнения «Спартаку» и «Динамо» красно-синие уступили по 22 раза, «Зениту» — 19, а неудобному в последние годы «Ростову» — 15. При этом из 10 последних встреч в премьер-лиге красно-зеленые выиграли шесть (в том числе четыре подряд).

Сербский тренер «Локо» Марко Николич обновил уникальное достижение в противостоянии с армейцами — красно-зеленые под его руководством были сильнее во всех пяти официальных матчах (мячи 10-2). Более того за пять последних месяцев Николич одолел троих тренеров ЦСКА — Виктора Гончаренко и Алексея Березуцкого в чемпионате, а Ивицу Олича в полуфинале Кубка страны.

Последние 10 матчей ЦСКА и «Локомотива» в чемпионатах России:

Дата Стадион Тренер ЦСКА Тренер «Локомотива» Счет Голы 26.04.2017 ВЭБ Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 4:0 Дзагоев, Витинью, Головин, Натхо 21.07.2017 ВЭБ Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 1:3 Витинью — Фарфар, Ари, Тарасов 05.11.2017 РЖД Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 2:2 Витинью, Натхо — Ант.Миранчук, Фернандещ 07.10.2018 ВЭБ Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 0:1 Хеведес 20.04.2019 РЖД Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 1:1 Чалов — Хеведес 28.07.2019 ВЭБ Арена Виктор Гончаренко Юрий Семин 1:0 Чалов 16.07.2020 РЖД Арена Виктор Гончаренко Марко Николич 1:2 Влашич — Ал.Миранчук-2 27.09.2020 ВЭБ Арена Виктор Гончаренко Марко Николич 0:1 Смолов 27.02.2021 РЖД Арена Виктор Гончаренко Марко Николич 0:2 Лисакович, Крыховяк 31.07.2021 ВЭБ Арена Алексей Березуцкий Марко Николич 1:2 Бистрович — Смолов, Жемалетдинов

Заодно команда Николича повторила рекорд «Динамо» — 1996, которому тоже удалось стартовать с двух волевых побед. Бело-голубые под руководством Адамаса Голодца 25 лет назад справились в выездных встречах с «Ростсельмашем» и «Жемчужиной», красно-зеленые тоже в гостях победили «Арсенал» и ЦСКА.

Команда, начинавшие чемпионат России с двух волевых побед: