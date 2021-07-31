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«Локомотив» при Николиче в пятый раз подряд победил ЦСКА

31 июля 2021, 23:37
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В матче 2-го тура чемпионата России-2021/22 «Локомотив» обыграл в гостях ЦСКА. Эта победа стала для железнодорожников 28-й в высшем дивизионе.

Для сравнения «Спартаку» и «Динамо» красно-синие уступили по 22 раза, «Зениту» — 19, а неудобному в последние годы «Ростову» — 15. При этом из 10 последних встреч в премьер-лиге красно-зеленые выиграли шесть (в том числе четыре подряд).

Сербский тренер «Локо» Марко Николич обновил уникальное достижение в противостоянии с армейцами — красно-зеленые под его руководством были сильнее во всех пяти официальных матчах (мячи 10-2). Более того за пять последних месяцев Николич одолел троих тренеров ЦСКА — Виктора Гончаренко и Алексея Березуцкого в чемпионате, а Ивицу Олича в полуфинале Кубка страны.

Последние 10 матчей ЦСКА и «Локомотива» в чемпионатах России:

Дата

Стадион

Тренер ЦСКА

Тренер «Локомотива»

Счет

Голы

26.04.2017

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

4:0

Дзагоев, Витинью, Головин, Натхо

21.07.2017

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

1:3

Витинью — Фарфар, Ари, Тарасов

05.11.2017

РЖД Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

2:2

Витинью, Натхо — Ант.Миранчук, Фернандещ

07.10.2018

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

0:1

Хеведес

20.04.2019

РЖД Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

1:1

Чалов — Хеведес

28.07.2019

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

Юрий Семин

1:0

Чалов

16.07.2020

РЖД Арена

Виктор Гончаренко

Марко Николич

1:2

Влашич — Ал.Миранчук-2

27.09.2020

ВЭБ Арена

Виктор Гончаренко

Марко Николич

0:1

Смолов

27.02.2021

РЖД Арена

Виктор Гончаренко

Марко Николич

0:2

Лисакович, Крыховяк

31.07.2021

ВЭБ Арена

Алексей Березуцкий

Марко Николич

1:2

Бистрович — Смолов, Жемалетдинов

Заодно команда Николича повторила рекорд «Динамо» — 1996, которому тоже удалось стартовать с двух волевых побед. Бело-голубые под руководством Адамаса Голодца 25 лет назад справились в выездных встречах с «Ростсельмашем» и «Жемчужиной», красно-зеленые тоже в гостях победили «Арсенал» и ЦСКА.

Команда, начинавшие чемпионат России с двух волевых побед:

Сезон

Команда

Тренер

Матчи

Голы

1996

Динамо

Адамас Голодец

Ростсельмаш (г) — 2:1

Кобелев, 79'. Некрасов, 88' - Маслов, 74'

Жемчужина (г) — 3:1

Черышев, 19'. Терехин, 69', 78' - Богатырев, 2?

2021/22

Локомотив

Марко Николич

Арсенал (г) — 3:1

Жемалетдинов, 80', 86'. Смолов, 89' - Ткачев, 22'

ЦСКА (г) — 2:1

Смолов, 22'. Жемалетдинов, 60' - Быстрович, 19'

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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