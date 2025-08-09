Зарема Салихова: «Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев и безумные траты»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя на поле с 10-ю русскими и Промесом. Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле. Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» — ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла». Малышев, спортивные директора и тренеры — его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет», — сказала Салихова «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.