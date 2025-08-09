Футбол
9 августа, 21:43

Зарема Салихова: «Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев и безумные траты»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя на поле с 10-ю русскими и Промесом. Сейчас «Спартак» — это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле. Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» — ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла». Малышев, спортивные директора и тренеры — его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет», — сказала Салихова «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    При этой подстилке и её сожителе при законной жене, что то в тушинсмком колхозчи было лучше? Бесполезные тренсфкры , малокомпетантные тренеры на неполный сезон, и бюджет от Лукойла, сливающися в афшоры при откатах и распилах были именно при Федунчике и его шмаре.

    10.08.2025

  • Gordon

    Что там чёткого? :)) При ейном муде и при нефй типа намгого лучше было? :))))

    10.08.2025

  • Gordon

    Оскорблять ни к чему. Но не понимать, что её вечные вопли - это какая-то чушь, на которую она не имеет никакого морального права, странно

    10.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Всё к тому и идёт.

    10.08.2025

  • Millwall82

    а куда пропал ее сожитель? С 2022 года уже не видно Арнольдыча, его брат переодически мелькает в СМИ, а вот сам политрук куда-то пропал. И для тщеславного Федуна это сенсация. Из газет и СМИ он не вылезал. Видимо потому что уроженец Киева. Заремба, моргни если с Арнольдычем все в порядке.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Согласен полностью

    10.08.2025

  • Слоноул

    Верните матушу-Зарему в Ромбик ! С ней будет ещё больше чада и угара. А спортивные результаты? Забудьте про них: Ромбик же не про футбол, это — любимое народом шоу, затмившее Дом-2.

    10.08.2025

  • volish17

    Зарема наверное современнем при папе и тренером могла стать и президентом клуба , блат,это блат, хи.. ха.. Только при вашем правление чтоли лучше было , 2017 не берем, там дали добро на чемпионство . Вы там за влияние и бабло перестанте боротся , дайте Спартаку играть в футбол и приносить болельщикам радость ..

    10.08.2025

  • zg

    Народная скоро будет Локо!)

    10.08.2025

  • zg

    Не в бровь а в глаз!Молодец,Зухра!

    10.08.2025

  • Александр

    А ты называешь себя Максимом Черным потому что тебя муж кавказец?

    10.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Адвокат Рашид Нуруллович из Питера, так защити честь дамы! Будь мужиком. Или ты можешь только на кухне языком по клавиатуре елозить?

    10.08.2025

  • Робат

    В это раз Зарема все по делу говорит! Хотя и личное что-то присутствует!

    10.08.2025

  • Кондрат Ник

    Балаболка. Что Жданов, что Федун. Те же фаберже-вид сбоку. При Федуне был один бардак, при Лукойле другой. Смысл сравнивать яблоки с апельсинами. Федун менял тренеров, как перчатки, тк платил им из своего кармана. Обычный подход руководителя компании. Жданов не из своего кармана платит, а из лукойловского. Поэтому и тормозит с увольнениями. А по сути результат одинаков. Надо не менять тренеров как перчатки, и не нанимать слабых тренеров и покупать средних футболистов за большие деньги. Надо подбирать грамотных тренеров не из третьесортных чемпионатов и не покупать средних футболистов за большие деньги. От денег у посредственных тренеров и игроков сносит крышу. Не умаляя вину Станковича, не понимаю, зачем покупают слабых футболистов в атаку и не продают всю защиту во главе со средним, не уровня Спартака вратарем. Подозреваю, что при Федуне от баласта избавлялись бы побыстрее. Не факт, что покупки были бы качественнее, но наверное более адекватные и за меньшие деньги.

    10.08.2025

  • Кондрат Ник

    И посредственные тренеры были бы заменены, а слабые защитники проданы. Если Спартак проиграет Зениту (я думаю, что проиграет), то наверное это будет последний матч Станковича со Спартаком. Не понятно за счет чего Спартак может выиграть у Зенита. Глупость и не профессионализм был оставить Станковича после провальной весны тренером. Полная глупость ожидать от слабой защиты и сдувшейся атаки чего-то другого в новом сезоне. Не поменяв защиту и полузащиту, а так же тренера странновато ожидать улучшения игры Спартака. Мне было понятно со Станковичем уже в середине Весны. Странно, что это не видело руководство Спартака. Или видело, но на все забило. Похоже ждали провала Станковича, чтобы уволить его за провал игры. Обычная практика чиновника. Виноват не он, а другой. Мы ему купили дорогих игроков, но Станкович с ними не смог играть лучше чем раньше. Сезон Спартака опять провален. Странно при таких дорогих покупках. Дурость полная.

    10.08.2025

  • starbzdun

    Дай угадаю. Станкович?

    10.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Может ты играл?Расскажи где.И можь перед тобой она светила(в твоих мечтах)?А в лучшем случае перед тобой светит доярка с жопой 58 размера.А в худшем случае ты гей-пасив.:joy:

    10.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Наверное Зарема говорила: «Сейчас «Спартак» и «Зенит».... И далее по тексту. Но, автор статейки то ли умышленно, то ли не умышленно про Зенит не услышал. А так всё верно она говорит. Вот и встали команды в один ряд. Как близнецы. И по количеству легов в старте в том числе. И кто ж из них народная команда? Похоже, сейчас никто.

    10.08.2025

  • analytica

    Неважно кто это сказал, но это правда. Спартак пошел по порочному пути Зенита, и это ошибка.

    09.08.2025

  • Olegger

    С какого перепуга, подзаборная, которая светила своей мошной, направо и налево, решила что она разбирается в футболе. Она играла, она тренировала кого-то? Не глупая, гражданская жена бывшего владельца, решившая что она эксперт, Что происходит на поле и фантазии на тему что ты там видишь, это разные вещи. Мясные не в порядке и давно, и господин Федун со своей пассией приложил к этому все свои и женушкины части тела.

    09.08.2025

  • TokTram_

    Прям всё, как при Федуне.

    09.08.2025

  • sdf_1

    Первым должен уйти Жданов. ----------------- Первым должен уйти тот, кто его поставил

    09.08.2025

  • vemolin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    09.08.2025

  • vemolin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    09.08.2025

  • Пахтакор чемпион

    Главным тренером нельзя, этому учиться надо. А вот гендиректором - вполне бы потянула, не хуже нынешних. Просто уже хуже некуда, ИМХО...

    09.08.2025

  • krasl

    Ну все верно

    09.08.2025

  • James Gang

    Зарему в тренеры, а Станковичу выписать хороший поджопник!

    09.08.2025

  • SPT

    А ведь все верно говорит! Только проку с этого....

    09.08.2025

  • Smail

    Верно и по делу, не каждый мужик так четко все разложит

    09.08.2025

  • oasis55

    По окладам да, а на деле нет. КПД не сопоставим с вложенным баблом.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Удивляет не то что она говорит правильно или не правильно, а только то что ее спрашивают как футбольного специалиста, хотя она всего лишь баба Федуна, не более. Вы б ее уже гл. тренером назначили раз прислушиваетесь так к ней. Вот вам готовый специалист на тренерский мостик. Если Салихова дает советы мужскому футболу, то почему бы Федуну не давать советы модному женскому журналу?!

    09.08.2025

  • Виктор Василишин

    Какой срартак, такие и комментаторы. Всегда.

    09.08.2025

  • bvp

    Все идет по плану, Спартак создан для распила.

    09.08.2025

  • DioRJ

    Залепи дуло,ущербный,наблюдай за своей про......ю:wink:

    09.08.2025

  • Максим Черный

    мало того, что мужеложеством занимаешься, извращенец престарелый, так еще и тупой))) одно слово - ЧУшКА!Ё

    09.08.2025

  • DioRJ

    Пока ты пишешь,твоя соседу от.....т.Открой глаза.

    09.08.2025

  • DioRJ

    На свою "соску" в профиле взгляни,явно ведь в борделе подобрал:joy::joy::joy:

    09.08.2025

  • DioRJ

    Что предлагаешь ты,считающий своим достоинством исключительно наличие пениса?

    09.08.2025

  • Smash.

    И что в этом нового?

    09.08.2025

  • fedland

    а при тебе ли еньке было по другому. не надоело пи.дить. сами за 20 лет только два (2!!!) титула добыли, при безумных тратах. уж чья бы мычала, а твоя бы молчала. и ты мартышка еще рот раскрываешь. впрочем рот раскрывать ты умеешь лучше всего...

    09.08.2025

  • Андрей

    Тупая др янь говорит о футболе, сложно , соболезную

    09.08.2025

  • frunt 2

    Мир между Арменией и Азербайджаном «не отвечает интересам Еревана», — депутат Госдумы РФ Затулин Пидоры российские вообще не хотят чтобы кто-то мирно жил.

    09.08.2025

  • dmzabe2014

    Что конкретно предлагаешь, женщина?

    09.08.2025

  • Аз есмь

    Совершенно верно. Только у Зенита качество латиноамериканцев немного выше.

    09.08.2025

  • Максим Черный

    ты что развизжался, куколд?

    09.08.2025

  • Максим Черный

    а слышь, эскортница, со свинофермой все "ок"! так же как и во время твоего "папика"....

    09.08.2025

  • rashton22

    дебилы могут лишь оскорблять женщину, не имея что возразить по сути. Это не мужики. Она говорит всё верно, и возразить нечего.

    09.08.2025

  • rashton22

    она бы тебе точно по морде дала бы. Дебил, ведь так легко не глядя в глаза, оскорбить женщину, походя. Ты хоть кто сам то, чмо?

    09.08.2025

  • frunt 2

    на россии у женщины-нет слова.А то всякие ватники.фсбышники м фанаты фсбешной сети макс подпукивают.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    «Сейчас «Зенит» — это набор непонятных латиноамериканцев и безумные траты»

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мне нравится Спартак Станковича, наконец то он вернул мною любимый настоящий Спартак начала 2000 годов!

    09.08.2025

  • Андрей

    У этой женщины рот только для одного когда он занят она не может говорить, природу не обмануть

    09.08.2025

  • mikeV

    Т.е. с её времён в Спаратке ничего не изменилось

    09.08.2025

  • Alferovav

    Спартак в порядке

    09.08.2025

    • Нагорных — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Точно без эйфории. Все только начинается»

    Челестини — о победе ЦСКА над «Рубином»: «Это результат наших трудов в течение последних полутора месяцев»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

