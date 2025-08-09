Челестини — о победе ЦСКА над «Рубином»: «Это результат наших трудов в течение последних полутора месяцев»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против «Рубина» (5:1) в 4-м туре РПЛ.

— Команда прекрасно играла как в атакующей, так и в оборонительной фазе. Все, что вы сегодня видели, — результат наших трудов в течение последних 1,5 месяцев. Ребята получали удовольствие на поле, а я испытывал те же эмоции, наблюдая за их игрой с бровки. Сегодня был один из наших лучших матчей, — цитирует Челестини пресс-служба армейцев.

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Балтику» (8), но уступив «Крыльям Советов» (8) по дополнительным показателям. «Рубин» (7) опустился на пятую строчку.