Нагорных — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Точно без эйфории. Все только начинается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги матча против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Хорошая игра. Боевая. Хочется поздравить команду и болельщиков. Точно без эйфории. Все только начинается.

Хороший старт Батракова. Он большой молодец. Совершенно точно в этом сезоне мы будем видеть его на поле в составе «Локомотива», — сказал Нагорных.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.