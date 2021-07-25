Заболотный забил гол в первом официальном матче за ЦСКА после возвращения

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет на 61-й минуте — 1:0.

Нападающий выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота ударом головой.

Для форварда это первый гол в первом же официальном матче после возвращения в клуб из Москвы.