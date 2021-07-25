Заболотный забил гол в первом официальном матче за ЦСКА после возвращения
21:19
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет на 61-й минуте — 1:0.
Нападающий выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота ударом головой.
Для форварда это первый гол в первом же официальном матче после возвращения в клуб из Москвы.
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