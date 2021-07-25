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Заболотный забил гол в первом официальном матче за ЦСКА после возвращения

21:19
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отличился во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он открыл счет на 61-й минуте — 1:0.

Нападающий выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота ударом головой.

Для форварда это первый гол в первом же официальном матче после возвращения в клуб из Москвы.

ЦСКА — Уфа

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Иван Шитик все материалы автора

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