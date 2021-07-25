Гончаренко: «В первом тайме нас выручил Сафонов»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после завершения матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:0).

— Мы не должны обольщаться результатом на табло. Для нас эта встреча была тяжелой. Игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. В первом тайме нас выручил Сафонов. Замены и хорошее движение игроков помогли ускорить игру. Мы смогли реализовать моменты, которые у нас появились. В первую очередь, имею в виду выход на поле Кабеллы и Кордобы — они ускорили нашу игру. Мы довольны тем, что победили сегодня. Рады дебютам Черникова и Сперцяна, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Вилена при вас начал играть левого защитника. Сегодня он тоже действовал на этой позиции, забил два гола. Насколько вы им, как левым защитником довольны и долго ли он будет играть на этой позиции?

— Мы посмотрим. У нас был травмирован Рамирес, а он профильный левый защитник. Нельзя исключать, что мы будем ротировать одного и другого. Оба гола Тонни сегодня — из центральной зоны. Нельзя исключать, что он будет играть опорного полузащитника. Чем шире обойма, тем лучше для нас.