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«Милан» больше не интересуется Кварацхелией и рассчитывает подписать Брандта

21:27
Хвича Кварацхелия. Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не входит в сферу интересов «Милана», сообщает 25 июля Milan News.

По данным источника, в клубе следили за игроком, но переговоры о его переходе не ведутся и вариант с его трансфером не рассматривается. Россонери ведут работу по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. Не исключено, что он пополнит команду на правах аренды. При этом указано, что договориться о сделке будет непросто.

В прошлом сезоне 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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