«Милан» больше не интересуется Кварацхелией и рассчитывает подписать Брандта

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не входит в сферу интересов «Милана», сообщает 25 июля Milan News.

По данным источника, в клубе следили за игроком, но переговоры о его переходе не ведутся и вариант с его трансфером не рассматривается. Россонери ведут работу по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. Не исключено, что он пополнит команду на правах аренды. При этом указано, что договориться о сделке будет непросто.

В прошлом сезоне 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.