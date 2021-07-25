«Милан» больше не интересуется Кварацхелией и рассчитывает подписать Брандта
21:27
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не входит в сферу интересов «Милана», сообщает 25 июля Milan News.
По данным источника, в клубе следили за игроком, но переговоры о его переходе не ведутся и вариант с его трансфером не рассматривается. Россонери ведут работу по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. Не исключено, что он пополнит команду на правах аренды. При этом указано, что договориться о сделке будет непросто.
В прошлом сезоне 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.
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