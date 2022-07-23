Заболотный: «Все думали, что я точно буду постоянно играть при Федотове? А мне кто-то пропускной билет дал»

Заболотный поделился мнением о своем игровом времени в ЦСКА после прихода Федотова

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о своем игровом времени после прихода Владимира Федотова на пост главного тренера красно-синих.

— Вы с Федотовым давно работали и все думали, что ты точно будешь играть в составе.

— А мне кто-то пропускной билет дал?

— Вы с ним хорошо знакомы. Он от тебя может создавать игру.

— Тем и ценится хороший тренер, что он не смотрит на дружеские отношения, либо какие-то приятельские. Все-таки он тренер, профессионал и он не будет вредить себе. Если он выбрал сейчас такую расстановку, значит она играет, работает. Поэтому это его решение.

— Он изменился с момента, как ты с ним работал в «Сочи»?

— Нет.

— Такой же добряк?

— Я считаю, да. В меру добряк. Справедливый добряк.

В сезоне-2022/23 Заболотный принял участие в 2 матчах ЦСКА. Оба раза форвард выходил на замену. 31-летний россиянин провел в сумме 47 минут на поле и не отличился результативными действиями.