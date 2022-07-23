Председатель совета директоров ЦСКА оценил работу Владимира Федотова

Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин оценил работу главного тренера команды Владимира Федотова.

«Улучшилась ли игра ЦСКА при Федотове? Все будет понятно по результатам сезона», — заявил Орешкин.

ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.