Ветеран ЦСКА: «Сочинцы подумали, что они уже академики, а на деле никчемные ПТУшники»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Сочи» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Победа ЦСКА была очевидна, очень здорово раскатали «Сочи». Сочинцы подумали, что они уже академики, а на деле никчемные ПТУшники. Им нужно впахивать и работать над собой, как в прошлом сезоне. В этом году они расслабились, ну выше десятого места не заберутся. Они совсем никакие. Также меня расстроил Чалов. Безобразно играет, полностью потерялся парень. В целом, игрой ЦСКА я доволен. Уверен, это команда в этом году даст бой «Зениту». Мы поборемся за чемпионство», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».