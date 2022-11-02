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Судейство

Сегодня, 12:55

За ошибки в матче «Локомотив» — ЦСКА арбитра «наказали» новым назначением

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Артем Любимов в матче «Локомотив» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Артем Любимов, судивший матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) и допустивший несколько грубых ошибок, не отстранен от работы. Наоборот, его назначили видеоарбитром на игру 16-го тура «Ростов» — «Динамо», которая пройдет 6 ноября. Гонорар ВАР за эту встречу составит 57 500 рублей.

Напомню, что Любимов ошибочно не вынес второе предупреждение армейцу Бактиеру Зайнутдинову и не удалил его с поля. А также не показал желтые карточки трем защитникам «Локомотива» Станиславу Магкееву, Тину Едваю и Дмитрию Баринову. Все они «висели» на карточках, но избежали дисквалификации. Только с помощью ВАР Любимову удалось исправить еще одну ошибку — отменить гол Егора Ушакова.

Любопытно, что встречу в Ростове-на-Дону будет судить Владимир Москалев. А оценит его работу Эдуард Малый.

В обычной жизни Малый ежедневно оценивает работу Москалева. Волгоградец — президент Союза федераций футбола «Центр». Воронежец — исполнительный директор этой организации.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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 11
Филипе Силва Малком

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П
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Дмитрий Баринов

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